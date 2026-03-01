Choque-Rei vai definir ordem de finais do Paulistão; CONFIRA
O duelo entre Palmeiras e São Paulo neste domingo (1º), em Barueri, às 20h (de Brasília), não só vai definir o segundo finalista do Paulistão como também servirá para sacramentar a ordem dos dois jogos da decisão.
Se o São Paulo avançar, fará a primeira partida em casa. O Tricolor teria campanha pior que a do Novorizontino na tabela geral mesmo com vitória e, por isso, mandaria o duelo de ida, na quarta-feira, e visitaria Novo Horizonte no segundo jogo, no domingo.
O Palmeiras mandará a primeira partida em casa se passar nos pênaltis ou vencendo por até três gols de diferença. Neste cenário, a tendência é que o Alviverde mande o seu duelo como mandante na Arena Crefisa Barueri, como vem fazendo durante a troca do gramado sintético do Allianz.
O Palmeiras só será mandante no jogo de volta da final se golear o São Paulo. Se vencer o rival por quatro ou mais gols de diferença, o time de Abel Ferreira igualaria os 22 pontos do Novorizontino e passaria o adversário no saldo de gols. Existe uma possibilidade da equipe jogar no Allianz neste cenário.
Quem assiste de casa e muito atento é o Novorizontino. A equipe do interior fez a melhor campanha geral na primeira fase, despachou Santos e Corinthians no mata-mata e espera pelo seu rival na decisão.
Como ficariam as finais?
Palmeiras vence nos pênaltis ou por até três gols de diferença
Palmeiras x Novorizontino (quarta-feira)
Novorizontino x Palmeiras (domingo)
Palmeiras vence por quatro ou mais gols de diferença
Novorizontino x Palmeiras (quarta-feira)
Palmeiras x Novorizontino (domingo)
São Paulo passa por qualquer placar
São Paulo x Novorizontino (quarta-feira)
Novorizontino x São Paulo (domingo)
Tabela geral entre times restantes
Novorizontino - 22 pontos (saldo +8 e 19 gols pró)
Palmeiras - 19 pontos (saldo +5 e 12 gols pró)
São Paulo - 16 pontos (saldo 0 e 13 gols pró)