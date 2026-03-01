Novorizontino vence Corinthians e vai à final do Paulistão
O Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0, na noite deste sábado (28), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, e está na final do Campeonato Paulista após 36 anos.
O lateral esquerdo Mayk marcou o gol da vitória do Tigre do Vale após cruzamento de Robson. O Novorizontino só deu um chute certo em direção ao gol e foi o suficiente para conquistar a vaga na decisão.
Atual campeão do Paulistão, o Corinthians foi mais ao ataque, mas não conseguiu passar pelo goleiro Jordi. Mesmo nos minutos finais, com o Novorizontino todo no campo de defesa, o ataque corintiano não criou boas chances.
A última vez que o Novorizontino chegou à final do Paulistão foi em 1990, quando fez a final contra o Bragantino e ficou com o vice-campeonato.
As finais do Paulistão serão disputadas no dia 4 (quarta-feira) e 8 (domingo). Palmeiras e São Paulo decidem a outra vaga na final amanhã, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.
O Novorizontino tem boas chances de decidir o Paulistão em casa. Para isso acontecer, o Palmeiras não pode golear o São Paulo.
Lances importantes
Gabriel Paulista salva o Corinthians. Aos 8 minutos do 1º tempo, Léo Naldi lançou Robson nas costas da defesa, e o atacante ficou completamente livre na cara de Hugo Souza. Robson demorou para finalizar, e Gabriel Paulista deu um carrinho para evitar o chute. Era uma grande chance para o Novorizontino.
Jordi evita o gol do Corinthians. Aos 29, André recebeu bola pelo lado esquerdo, limpou para a perna direita e finalizou. O goleiro do Novorizontino fez boa defesa e jogou para o escanteio.
Memphis quase abre o placar para o Corinthians. Aos 3 minutos do 2º tempo, o holandês arriscou de fora da área, a bola desviou em Dantas, e o goleiro Jordi já estava caído. Ela passou muito perto da trave do Novorizontino.
Mayk abre o placar para o Novorizontino. Aos 29, Robson fez cruzamento da direita na segunda trave, Mayk apareceu sozinho e finalizou de primeira de perna esquerda - sem chances de defesa para Hugo Souza. 1 a 0 para o Novorizontino.
FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 1 x 0 CORINTHIANS
Competição: Campeonato Paulista, semifinal
Data e horário: 28 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
Árbitro: João Vítor Gobi
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli
VAR: Adriano de Assis Miranda
Cartões amarelos: Jordi, Castrillón, Dantas, Matheus Bianqui (NOV); André, Allan, Breno Bidon, Gui Negão e Matheuzinho (COR)
Gol: Mayk, aos 29 minutos do 2º tempo (NOV)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Eduardo Brock); Luís Oyama, Léo Naldi, Vinícius Paiva (Tavinho), Matheus Bianqui (Castrillón) e Rômulo (Juninho); Robson. Técnico: Enderson Moreira.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), Allan (Carrillo), André (Gui Negão) e Breno Bidon (Pedro Raul); Rodrigo Garro (Dieguinho) e Memphis. Técnico: Dorival Jr.