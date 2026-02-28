A imagem de Santa Bárbara (padroeira da geociência) próxima à boca do enorme poço com cerca de 30 metros de profundidade testemunha a delicada abertura de um túnel sob a avenida Paulista, no cruzamento com a rua da Consolação, emblemática esquina da cidade de São Paulo, cuja obra vai entrar nos próximos dias em sua parte mais crítica.

Com 75% de escavações concluídas, a ligação para pedestres entre as estações Consolação (da linha 2-verde) e Paulista (linha 4-amarela), do metrô, tem previsão para ficar pronta até o fim do ano -as obras foram iniciadas em 2023 e devem custar R$ 60,9 milhões.

Em março começa a preparação para o corte de cinco estacas de fundações do edifício técnico da estação Paulista para o avanço do túnel, cuja capacidade será para circulação de 18 mil pessoas por hora.