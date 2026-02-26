A CPI mista do INSS aprovou nesta quinta-feira (26) a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação terminou em 14 a 7 e foi seguida por confusão no plenário.
Ao anúncio do resultado, parlamentares governistas se dirigiram à mesa diretora para contestar o placar, o que gerou empurra-empurra e agressões. O deputado Rogério Corrêa (PT-MG) admitiu ter atingido Luiz Lima (Novo-RJ) durante o tumulto e depois pediu desculpas. A sessão foi suspensa, mas retomada minutos depois.
O deputado Paulo Pimenta (PT) solicitou a anulação da votação, alegando divergência na contagem. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, rejeitou o pedido e afirmou que o resultado foi conferido duas vezes.
A quebra de sigilo resulta de a Polícia Federal ter apreendido mensagens que mencionam Lulinha em conversas envolvendo Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e a empresária Roberta Luchsinger. Segundo o relator Alfredo Gaspar (União-AL), há suspeita de que o filho do presidente tenha atuado como “sócio oculto” do investigado, o que fundamentou o pedido de quebra de sigilo.
Também foram aprovadas convocações e outras medidas relacionadas às apurações.