O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou na noite desta terça-feira (24) que o número de mortos nas enchentes e nos deslizamentos causados pelas chuvas em Juiz de Fora e em Ubá, em Minas Gerais, subiu para 30.

Segundo a corporação, 39 pessoas estão desaparecidas e foram resgatadas 208 com vida.

Ao todo, 134 militares trabalham nos resgates nos municípios.

Previsão meteorológica