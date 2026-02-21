O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), é investigado por suspeita de lavagem de US$ 1,6 milhão em Andorra, o que também envolve a esposa dele, Vanessa, apurou o portal Metrópoles.
Relatório da Unidade de Inteligência Financeira do país europeu aponta indícios de “branqueamento de capitais” devido à falta de comprovação da origem dos valores depositados em conta no AndBank. Segundo o documento, os recursos teriam sido transferidos entre 2009 e 2011 a partir de uma offshore aberta no Panamá, a Visio Corporation LTD S.A., registrada em nome da esposa do vice-governador.
Em maio de 2023, a Justiça de Andorra determinou o bloqueio de US$ 1,4 milhão na conta do casal. No início de 2025, houve pedido de cooperação jurídica internacional ao Ministério da Justiça do Brasil, dando origem a processo no Superior Tribunal de Justiça. Em outubro do ano passado, Ramuth e a esposa viajaram ao principado para prestar depoimento.
Segundo o Metrópoles, a investigação menciona ainda que os valores passaram por sociedades instrumentais sem informações disponíveis, com movimentações envolvendo países como Estados Unidos e Luxemburgo.
Em 2022, ao se eleger vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ramuth declarou à Justiça Eleitoral R$ 1,4 milhão em bens e não informou valores no exterior.
Procurado pelo portal, o vice-governador afirmou que os recursos têm origem lícita, são anteriores à sua trajetória política e foram declarados à Receita Federal, assim como a empresa no Panamá. Segundo ele, não há acusação formal contra o casal e os esclarecimentos já foram apresentados às autoridades de Andorra. A defesa pediu o arquivamento do pedido de cooperação no STJ.