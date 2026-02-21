O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), é investigado por suspeita de lavagem de US$ 1,6 milhão em Andorra, o que também envolve a esposa dele, Vanessa, apurou o portal Metrópoles.

Relatório da Unidade de Inteligência Financeira do país europeu aponta indícios de “branqueamento de capitais” devido à falta de comprovação da origem dos valores depositados em conta no AndBank. Segundo o documento, os recursos teriam sido transferidos entre 2009 e 2011 a partir de uma offshore aberta no Panamá, a Visio Corporation LTD S.A., registrada em nome da esposa do vice-governador.

Em maio de 2023, a Justiça de Andorra determinou o bloqueio de US$ 1,4 milhão na conta do casal. No início de 2025, houve pedido de cooperação jurídica internacional ao Ministério da Justiça do Brasil, dando origem a processo no Superior Tribunal de Justiça. Em outubro do ano passado, Ramuth e a esposa viajaram ao principado para prestar depoimento.