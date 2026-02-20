O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás, em Goiânia. A informação foi confirmada pela produção do espetáculo “Abracadabra”, do qual o artista faz parte.

Segundo a equipe do show, Dedé acordou se sentindo mal e foi levado à unidade de saúde por precaução para realizar exames. A assessoria informou que ele permanece em observação enquanto aguarda os resultados e que a expectativa é de que receba alta em breve.

O humorista tem apresentação marcada para o dia 28 de fevereiro, na capital goiana. Até a última atualização, não havia comunicado sobre cancelamento do espetáculo.