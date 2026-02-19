A Polícia Federal intimou a depor Kleber Cabral, presidente do Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), após ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, segundo a PF.

O depoimento deve ocorrer nesta sexta-feira (20). Pessoas próximas a Cabral dizem que a justificativa seria prestar esclarecimento em procedimento que corre sob sigilo.

O presidente da entidade tem criticado publicamente as decisões do STF sobre a suspeita de vazamento de dados dos ministros da corte. Em entrevistas, Cabral afirmou que um dos auditores supostamente envolvidos foi alvo de "falso positivo" por parte do tribunal. Ele disse ainda que o caso estava sendo tratado de forma desproporcional.