A gravação indica que ao menos cinco agentes participaram diretamente das agressões. O homem aparece inicialmente com as mãos para trás, encostado em um gradil, próximo a um caminhão-pipa. Em seguida, um dos PMs desfere socos em seu rosto. Ele é derrubado e passa a ser atingido também na cabeça.

Um vídeo gravado durante a dispersão de um megabloco no entorno do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, mostra policiais militares agredindo um homem na tarde dessa terça-feira (17). As imagens registram o momento em que ele é imobilizado, recebe socos, chutes e golpes de cassetete, até desmaiar após um estrangulamento. As informações são do g1.

A abordagem se deu ao lado de uma torre de vigilância na Avenida Pedro Álvares Cabral. Após o desmaio provocado pelo mata-leão, o homem foi algemado. Consciente, foi conduzido até a calçada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde permaneceu cercado por policiais.

Uma testemunha que filmou a cena afirmou que ele trabalha como vendedor ambulante e que a confusão começou após questionamentos sobre o caminhão-pipa molhar equipamentos de comerciantes concentrados na área depois da passagem do bloco.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que não compactua com excessos e que as imagens serão analisadas. Segundo a pasta, a PM informou que um homem foi detido durante a Operação Carnaval por desacatar e agredir agentes, recusando-se a apresentar documento e investindo fisicamente contra a equipe. Ainda de acordo com a versão oficial, ele era integrante das Forças Armadas, foi levado ao 27º Distrito Policial e a Polícia do Exército foi comunicada.