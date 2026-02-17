A cantora Iza confirmou publicamente seu relacionamento com o ator João Vitor Silva durante as celebrações do Carnaval 2026. O casal foi flagrado trocando beijos apaixonados, oficializando o namoro que já era alvo de especulações entre fãs e imprensa. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais e veículos de comunicação, tornando-se um dos assuntos mais comentados do feriado prolongado.

João Vitor Silva é conhecido por seus trabalhos na televisão, tendo participado de produções como o 'Sítio do Picapau Amarelo' e, mais recentemente, 'O Agente Secreto'. O ator tem uma carreira consolidada e, segundo informações, estaria inclusive concorrendo ao Oscar por 'O Agente Secreto', o que adiciona ainda mais destaque ao novo casal do cenário artístico nacional.

O anúncio do namoro de Iza e João Vitor Silva reforça o clima de romance que tomou conta do Carnaval brasileiro, com diversos famosos aproveitando a folia para demonstrar afeto e celebrar novas paixões. A alegria e a espontaneidade do casal foram elogiadas pelo público, que acompanhou de perto os registros da união durante os dias de festa.