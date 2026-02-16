A convite da AGV Gestão, empresários de Campinas e região participaram recentemente de dois dias de um workshop executivo sobre Fusões e Aquisições, realizado na área de eventos do Instituto IOU, na Unicamp. Conduzido por Eduardo Braia, referência nacional em M&A e estratégia empresarial, o encontro, que teve a organização da AMZ, promoveu uma imersão prática e estratégica voltada à valorização dos negócios, governança, crescimento sustentável e tomada de decisão no tempo certo. Além do conteúdo de alto nível, o encontro também evidenciou o potencial do IOU como espaço para reuniões corporativas, com dois auditórios e área dedicada a encontros empresariais, em um ambiente que alia estrutura, localização e credibilidade acadêmica.