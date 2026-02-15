Com gol do volante André, o Corinthians venceu o São Bernardo por 1 a 0 e confirmou a classificação para o mata-mata do Paulistão. A partida aconteceu no Estádio 1º de Maio, neste domingo (15), em São Bernardo do Campo.

O Corinthians avançou para as quartas de final, enquanto o São Bernardo se despediu da competição. O adversário do Timão será a Portuguesa.

A próxima fase do Paulistão terá início a partir de 22 de fevereiro. A fase será de jogo único, com mando da equipe com a melhor campanha.

Como foi o jogo