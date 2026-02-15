Palmeiras empata com Guarani e pega o Capivariano nas quartas
| Tempo de leitura: 2 min
O Palmeiras empatou com a Guarani por 1 a 1, na noite deste domingo (15), na Arena Barueri, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão e vai pegar o Capivariano nas quartas de final do estadual.
Lucca abriu o placar para o Bugre no 1º tempo, e Flaco López empatou o jogo na etapa final. O Palmeiras empilhou chances, mas parou em Caíque França e na falta de pontaria.
Vitor Roque perdeu duas chances incríveis no final do 2º tempo que poderiam ter dado a vitória ao Palmeiras.
Com o resultado, o Palmeiras foi a 16 pontos e terminou a primeira fase na 2ª posição. O Capivariano, o 7º, será o adversário das quartas de final. A partida será disputada na Arena Barueri.
Lances importantes
Lucca abre o placar para o Guarani. Aos 8 minutos do 1º tempo, Kauã Jesus arriscou de fora da área, Carlos Miguel deu rebote, e Lucca apareceu livre na pequena área para empurrar para o gol aberto. 1 a 0 para o Bugre.
Caíque França salva o Guarani. Aos 19, Flaco López recebeu cruzamento da esquerda e escorou para Maurício no meio da área. O meia finalizou de cabeça à queima roupa, e Caíque França fez grande defesa para evitar o gol de empate.
Caíque França faz nova grande defesa. Aos 33, Sosa cobrou falta de longe, e goleiro do Guarani se esticou todo para salvar.
Guarani quase marca o segundo gol. Aos 4 minutos do 2º tempo, Kauã Jesus cabeceou e Carlos Miguel fez grande defesa. Lucca pegou o rebote mais uma vez, mas dessa vez mandou por cima do gol.
Flaco López empata o jogo para o Palmeiras. Aos 31, Bruno Fuchs achou belo lançamento na área para Sosa, o paraguaio escorou de cabeça para a segunda trave, e Flaco López apareceu livre de marcação para empatar a partida.
Vitor Roque perde chance inacreditável. Aos 38, Sosa recebeu passe nas costas da defesa, buscou a linha de fundo e cruzou para trás. Vitor Roque chegou finalizando dentro da pequena área, e Caíque França defendeu de canela sem querer.
Vitor Roque perde outra chance incrível. Aos 45, o Tigrinho recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou na trave.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X GUARANI
Competição: Campeonato Paulista (oitava rodada)
Data e horário: 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri
Público: 21.342 pessoas
Renda Bruta: R$ 814.578,00
Árbitro: João Vitor Gobi
Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões amarelos: Bruno Fuchs e Jefté (PAL); Caíque França, Ralf e Willian Farias (GUA)
Gols: Lucca, aos 8 minutos do 1º tempo (GUA); Flaco López, aos 31 minutos do 2º tempo (PAL)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Felipe Anderson), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Piquerez); Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Maurício (Allan), Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
GUARANI: Caíque França; Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa, Emerson; Willian Farias, Nathan Melo (Ralf), Kauã Jesus; Guilherme Parede (Hebert), Mirandinha (Dentinho) e Lucca (Kewen). Técnico: Matheus Costa.