O Santos se classificou neste domingo (15) para as quartas de final do Paulistão após golear o Velo Clube por 6 a 0 em jogo que contou com a volta de Neymar aos gramados.

Gabigol também se destacou na partida com dois gols. Ele não jogou contra o Athletico no meio de semana.

Para o Santos, a vitória era importante pensando em classificação, enquanto para o Velo, só a vitória interessava para se manter na elite do futebol paulista. Com a vitória, o time santista avançou em oitavo com 12 pontos e enfrenta o Novorizontino na próxima fase, fora de casa.

O jogo