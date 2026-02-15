O São Paulo segue vivo no Campeonato Paulista. Neste domingo (15), o Tricolor venceu a Ponte Preta por 2 a 1, quebrou um jejum em Campinas e se garantiu nas quartas de final do Estadual.

Lucas Ramon abriu a contagem no primeiro tempo, enquanto Calleri ampliou a vantagem na etapa final. Foi o primeiro gol do lateral recém-contratado com a camisa do novo clube. Bryan Borges diminuiu para a Macaca.

O Tricolor dependia só de si para avançar ao mata-mata. Com os mesmos dez pontos que o Capivariano, o time tinha os mesmos dez pontos na tabela, mas ostentando melhor saldo de gols.