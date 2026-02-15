Os tenistas brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz conquistaram neste domingo (15), o título de duplas do ATP 250 de Buenos Aires após vencerem os argentinos Nicolás Kicker e Andrea Collarini.

A vitória veio em dois sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3. O triunfo na casa dos adversários confirmou o bom momento da parceria brasileira no circuito profissional.

Orlando Luz vai cumprir uma promessa inusitada após o título: tatuar um mate. "Eu tinha prometido que faria uma tatuagem de um mate se ganhasse. Agora tenho que procurar, não tenho nenhuma, vai ser a primeira", revelou o tenista, ainda no calor da comemoração.