Felício elogia postura firme do time e exalta momento do Franca
| Tempo de leitura: 1 min
O pivô Felício teve um ótimo sábado de carnaval tendo sido um dos destaques da vitória tranquila do Franca em cima do Cruzeiro por 95 a 67.
O atleta conseguiu um duplo-duplo, com 14 pontos e 15 rebotes, sendo peça fundamental no domínio que sua equipe teve contra o time mineiro. Para ele, um dos fatores que ajudou no placar elástico foi o Franca ter entrado mais ligado.
"Eu acho que o nosso foco hoje foi entrar firme, porque a gente teve duas derrotas em casa que a gente entrou um pouco desligado e aconteceu, a gente sabia que hoje entraríamos ligados para não dar sorte para o azar e fazer um jogo firme", contou.
O resultado colocou o Franca na segunda colocação da fase de classificação do NBB e foi a segunda vitória contundente nesta semana, a primeira sendo contra o Minas. Para o pivô, o time vem crescendo na hora certa.
"A gente está crescendo no momento certo. Agora voltando todo mundo, o Lucas (Dias) junto, eu, acho que a gente, com todo o conjunto, sabe a força que tem, principalmente jogando em casa, com o apoio da torcida, e é continuar nessa crescente. A gente tem três jogos bons agora fora de casa e é tentar ir para o Rio e voltar com as três vitórias."
O próximo jogo do Franca será no dia 17 contra o Botafogo. O time é o segundo colocado da liga, empatado com o Pinheiros, à frente no saldo de pontos.