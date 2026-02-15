O pivô Felício teve um ótimo sábado de carnaval tendo sido um dos destaques da vitória tranquila do Franca em cima do Cruzeiro por 95 a 67.

O atleta conseguiu um duplo-duplo, com 14 pontos e 15 rebotes, sendo peça fundamental no domínio que sua equipe teve contra o time mineiro. Para ele, um dos fatores que ajudou no placar elástico foi o Franca ter entrado mais ligado.

"Eu acho que o nosso foco hoje foi entrar firme, porque a gente teve duas derrotas em casa que a gente entrou um pouco desligado e aconteceu, a gente sabia que hoje entraríamos ligados para não dar sorte para o azar e fazer um jogo firme", contou.