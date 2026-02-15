No barracão da Beija-Flor de Nilópolis, entre blocos de isopor, serragem e latas de tinta, uma estrutura metálica de dois metros e meio de altura deposita plástico derretido camada por camada até formar esculturas que irão à Marquês de Sapucaí. Trata-se da maior impressora 3D do país aplicada ao Carnaval, tecnologia que estará presente em cerca de 10% do desfile da escola no Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Parte das peças produzidas na máquina integra a cenografia dos carros e alegorias, como máscaras e elementos decorativos de grande escala que imitam materiais como barro e cerâmica.

A decisão de investir na tecnologia começou a ser amadurecida há dois anos, com testes realizados dentro do próprio barracão, na Cidade do Samba, no Centro do Rio, onde as agremiações do Grupo Especial mantêm seus galpões e produzem de forma independente seus desfiles.