O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), é alvo de dez pedidos de impeachment no Senado Federal. Desses, quatro abordam o caso do Banco Master e foram apresentados em 2026.

O mais recente foi divulgado pelo partido Novo na última quinta-feira (12). O líder da legenda, deputado Marcel Van Hattem (RS), afirmou que, se as autoridades não agirem por determinação da lei, deveriam agir a partir da pressão social.

"O Senado da República não tem mais como ficar calado diante do que está acontecendo, o Senado precisa agir porque é corresponsável", completou o senador Eduardo Girão (Novo-CE). O pedido ainda não aparece no sistema de protocolo da Casa.