Edilson está fora do BBB 26. Na manhã deste sábado (14), o ex-jogador de futebol foi chamado ao Confessionário e, pouco depois, os demais participantes do Big Brother Brasil 26 foram comunicados oficialmente sobre a decisão da produção.

“Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26”, anunciou a voz oficial na casa.

Segundo a direção, a medida foi tomada após a análise das imagens de uma discussão envolvendo Edilson e Leandro Boneco. Mais informações sobre o caso serão apresentadas na edição deste sábado, sob o comando de Tadeu Schmidt.

Entenda a discussão