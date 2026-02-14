Edilson está fora do BBB 26. Na manhã deste sábado (14), o ex-jogador de futebol foi chamado ao Confessionário e, pouco depois, os demais participantes do Big Brother Brasil 26 foram comunicados oficialmente sobre a decisão da produção.
“Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26”, anunciou a voz oficial na casa.
Segundo a direção, a medida foi tomada após a análise das imagens de uma discussão envolvendo Edilson e Leandro Boneco. Mais informações sobre o caso serão apresentadas na edição deste sábado, sob o comando de Tadeu Schmidt.
Entenda a discussão
A desclassificação ocorre após uma troca de acusações durante a madrugada no Quarto Sonho do Grande Amor. Edilson e Leandro Boneco protagonizaram uma discussão acalorada, marcada por xingamentos e por uma aproximação física que elevou a tensão entre os dois.
Em determinado momento, Leandro pediu que Edilson se afastasse, o que não aconteceu de imediato. Os ânimos se exaltaram até que Babu Santana entrou no cômodo e interveio, separando os dois. Leandro foi conduzido para o andar de baixo da casa, enquanto Edilson permaneceu no quarto e, posteriormente, foi dormir. Ao longo da madrugada, Boneco recebeu apoio de outros confinados.
Histórico de atritos
O conflito entre os dois já vinha se intensificando desde semanas anteriores. Durante uma dinâmica do Sincerão, Leandro classificou Edilson como “bola murcha” ao montar a “pior seleção de todos os tempos”, justificando que o ex-jogador “se infiltrava em todos os grupos”.
Ao assistir à dinâmica da sala, Edilson reagiu com críticas duras ao colega. “Um cara desses, analfabeto, vai ganhar o BBB? [...] Não sabe jogo, não sabe nada”, afirmou na ocasião. Após tomar conhecimento das falas, Leandro foi tirar satisfação com o brother, o que ampliou o clima de tensão.
Desejo de desistência
Antes da desclassificação, Edilson já havia demonstrado desgaste emocional no confinamento. Em conversa com Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, o ex-jogador chegou a mencionar a possibilidade de apertar o Botão de Desistência.
“Eu amo vocês, mas eu não estou aguentando mais isso aqui. [...] Eu preciso apertar [o botão]”, desabafou o baiano.