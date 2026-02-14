Por muito tempo, buscar "telefone de banco" ou "atendimento ao cliente" no Google parecia algo simples e seguro. Bastava digitar o nome da instituição, clicar no primeiro resultado e resolver o problema. Com a sofisticação dos golpes digitais e o uso indevido de anúncios nas plataformas de busca, o simples acesso a um número encontrado online pode representar um risco concreto para o consumidor.
Esse novo ambiente, marcado por engenharia social e anúncios maliciosos, exige um comportamento preventivo. Não basta confiar no resultado da busca: é preciso verificar a autenticidade da fonte e entender como criminosos têm explorado brechas nos mecanismos de publicidade para se passar por instituições legítimas.
Resultados patrocinados:
o anúncio pode ser fraude
Ao contrário do que muitos imaginam, resultados patrocinados podem ser comprados por qualquer pessoa, inclusive golpistas. Assim, criminosos têm utilizado anúncios falsos com o objetivo de interceptar consumidores que buscam suporte bancário.
O golpe é simples, mas extremamente eficaz: o usuário pesquisa "atendimento banco x", clica no anúncio, liga para o número falso e, acreditando falar com o banco, acaba revelando dados sensíveis, compartilhando códigos de segurança ou até realizando transferências via Pix sob orientação do suposto atendente, sem conferência mínima da legitimidade do canal.
Prevenção como dever compartilhado
A verificação de autenticidade não é burocracia digital, é proteção. O consumidor tem o direito de acessar canais verdadeiros e seguros e, ao mesmo tempo, responsabilidade sobre a checagem do que é publicado. Quando essa etapa falha, toda a relação de confiança é abalada, e os danos financeiros podem ser irreversíveis.
Os bancos disponibilizam canais oficiais claros e exclusivos, às vezes dentro do próprio aplicativo. Ignorar essa confirmação básica é assumir o risco de ser direcionado para intermediários maliciosos que simulam atendimentos reais com roteiros cuidadosamente preparados.
Em disputas envolvendo fraudes eletrônicas, engenharia social e golpes via anúncios, o ponto mais sensível sempre será o comportamento do usuário no início da interação. Clicar em um link patrocinado sem verificar a legitimidade é arriscado. A prevenção digital deixou de ser um detalhe técnico e passou a funcionar como critério de sobrevivência online.
Caí no golpe do anúncio falso, e agora?
Se você buscou atendimento no Google, interagiu com um número falso ou compartilhou informações sensíveis, ainda é possível reagir, mas o tempo é determinante. Notifique imediatamente o banco pelo app oficial, registre um Boletim de Ocorrência, conteste as transações e documente cada etapa. A assistência de um profissional especializado em fraudes digitais também pode orientar os passos seguintes e ajudar a controlar eventuais danos.