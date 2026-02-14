Por muito tempo, buscar "telefone de banco" ou "atendimento ao cliente" no Google parecia algo simples e seguro. Bastava digitar o nome da instituição, clicar no primeiro resultado e resolver o problema. Com a sofisticação dos golpes digitais e o uso indevido de anúncios nas plataformas de busca, o simples acesso a um número encontrado online pode representar um risco concreto para o consumidor.

Esse novo ambiente, marcado por engenharia social e anúncios maliciosos, exige um comportamento preventivo. Não basta confiar no resultado da busca: é preciso verificar a autenticidade da fonte e entender como criminosos têm explorado brechas nos mecanismos de publicidade para se passar por instituições legítimas.

Resultados patrocinados: