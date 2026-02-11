O ator James Van Der Beek, conhecido por protagonizar a série adolescente “Dawson’s Creek”, morreu aos 48 anos após enfrentar um câncer colorretal. A informação foi divulgada pela família em comunicado publicado nas redes sociais do artista.
Leia mais: Ator de Dawson's Creek aparece irreconhecível em reencontro
Segundo a nota, ele morreu tranquilamente, após lidar com a fase final da doença “com coragem, fé e serenidade”. O diagnóstico ocorreu na segunda metade de 2023, mas só foi tornado público em novembro de 2024. Exames apontaram que o câncer estava em estágio três, já com disseminação para linfonodos próximos.
Van Der Beek contou que procurou avaliação médica após notar alterações no funcionamento do intestino, um dos sintomas comuns da doença. Durante o tratamento, afirmou que um dos momentos mais difíceis foi sentir que papéis centrais de sua vida, como o de pai e provedor, ficaram suspensos.
Nos últimos anos, ele passou a incentivar a realização de exames preventivos e falou publicamente sobre a importância do diagnóstico precoce.
O ator marcou a televisão no fim dos anos 1990 e início dos 2.000 ao interpretar Dawson Leery na série exibida entre 1998 e 2003. Mesmo durante o tratamento, continuou trabalhando e fez participação recente na comédia “Overcompensating”, do Prime Video.
*Com informações da BBC