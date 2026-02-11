O ator James Van Der Beek, conhecido por protagonizar a série adolescente “Dawson’s Creek”, morreu aos 48 anos após enfrentar um câncer colorretal. A informação foi divulgada pela família em comunicado publicado nas redes sociais do artista.

Segundo a nota, ele morreu tranquilamente, após lidar com a fase final da doença “com coragem, fé e serenidade”. O diagnóstico ocorreu na segunda metade de 2023, mas só foi tornado público em novembro de 2024. Exames apontaram que o câncer estava em estágio três, já com disseminação para linfonodos próximos.