Campinas celebra a ascensão do Clube MUSAS, o maior ecossistema de wellness para mulheres 40+ da região. Idealizado por Fabiana Minarro, o clube nasceu para inspirar líderes e empresárias a priorizarem o autocuidado como pilar fundamental da alta performance.
Com um histórico de impacto sobre mais de mil mulheres influentes, o MUSAS promove experiências curadas que unem saúde, longevidade e networking de alto nível. Mais que um clube, é um movimento que prova que a verdadeira liderança caminha ao lado da leveza. Afinal, "ninguém segura uma mulher segura". Um brinde ao autocuidado e à força feminina! Saiba mais em clubemusas.com.br
