A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, Mariana Camargo Bruscato, representou Jaguariúna na FITUR Madrid, na Espanha, uma das maiores feiras de turismo do globo. O destaque da missão internacional foi o lançamento do Circuito Country, apresentado estrategicamente para o mercado europeu com foco em negócios e parcerias. Além de reuniões com a Organização Mundial do Turismo (ONU), Mariana articulou com o Aeroporto de Viracopos e a Azul para transformar Jaguariúna na principal porta de entrada do Circuito das Águas para estrangeiros. "O mercado reagiu muito bem à nossa identidade", comemorou a secretária. Parabéns!