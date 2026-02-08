O cantor americano Brad Arnold, fundador e vocalista da banda 3 Doors Down, morreu no sábado (7), aos 47 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo nas redes sociais.
Arnold enfrentava um carcinoma renal de células claras, com metástase nos pulmões. Segundo a banda, o músico morreu de forma tranquila, acompanhado da esposa, Jennifer, e de familiares.
O artista revelou o diagnóstico em maio de 2025, em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual afirmou enfrentar a doença com apoio da fé e pediu orações aos fãs.
Brad Arnold foi um dos principais nomes do rock mainstream dos anos 2.000. O 3 Doors Down ganhou projeção mundial com “Kryptonite”, que chegou ao Top 3 da Billboard Hot 100, e teve grande popularidade no Brasil com “Here Without You”.