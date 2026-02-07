Uma forte tempestade atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste sábado (7) e colocou toda a capital em estado de atenção para alagamentos por cerca de duas horas. A chuva começou pouco depois das 14h20 e provocou pontos de alagamento em diferentes regiões, especialmente no centro e na zona sudeste, informou o SBT News.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), todas as zonas da cidade, além das marginais Tietê e Pinheiros, foram monitoradas devido ao risco de enchentes, rajadas de vento, quedas de árvores e transbordamento de córregos. Mesmo após o encerramento do estado de atenção, às 17h, ao menos cinco pontos de alagamento seguiam ativos no início da noite.

Na zona leste, o bairro Itaim Paulista entrou em alerta pontual após o extravasamento do Córrego Três Pontes, na Avenida Marechal Tito. A situação foi normalizada ainda no período da tarde, sem registro de danos graves.