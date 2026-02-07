Cerca de 10 milhões de moradores da Região Metropolitana do Rio podem ficar sem abastecimento de água após o rompimento de uma tubulação na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O estouro foi registrado na quinta-feira (5) e levou a Cedae a reduzir pela metade a produção do sistema, principal responsável pelo fornecimento no Grande Rio, informou o G1.

Segundo a concessionária, apesar de reparos realizados, novos vazamentos foram registrados na sexta-feira (6), e ainda não há previsão para a normalização do serviço. O diretor de Saneamento e Grande Operação do Guandu, José Ricardo Brito, afirmou que as equipes seguem em campo atuando na adutora danificada.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do rompimento, quando um grande volume de água invadiu a Estrada Rio–São Paulo, atingindo veículos e provocando alagamentos. O incidente foi o primeiro de uma sequência de três falhas na rede nesta semana, incluindo outro rompimento em Xerém, em Duque de Caxias.