Portal Sampi

CASO JOÃO MIGUEL

Pai deixa prisão e se despede do filho após 1 ano da morte

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Metrópoles
O último adeus foi dado nesta sexta-feira (6), no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.
Após ser liberado do Complexo Penitenciário da Papuda, João Francisco da Silva conseguiu se despedir do filho João Miguel, de 10 anos, assassinado em 2024 no Distrito Federal. O último adeus foi dado nesta sexta-feira (6), no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Na época do crime, nem o pai nem a mãe da criança puderam participar do velório. João Francisco estava preso por acusação de tentativa de homicídio contra o cunhado, que depois foi desclassificada para lesão corporal. A mãe, Daniela Soares, segue investigada por suposta ligação com o PCC. João Miguel foi morto por adolescentes e jovens após suposta retaliação por furtos, segundo a Polícia Civil.

Relembre o caso João Miguel

João Miguel desapareceu em 30 de agosto de 2024, no Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Guará, após sair de casa para comprar um salgadinho. O corpo foi encontrado em 13 de setembro, em uma vala, envolto em um lençol, com as mãos amarradas e sinais de asfixia.

As investigações apontaram que o menino foi morto por uma adolescente de 16 anos, com a participação de outros menores. Segundo a Polícia Civil do DF, a criança foi atraída, asfixiada com uma corda e teve o corpo ocultado em uma área de mata. A motivação estaria ligada à suposta retaliação por furtos ocorridos na região.

*Com informações do Metrópoles

