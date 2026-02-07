Após ser liberado do Complexo Penitenciário da Papuda, João Francisco da Silva conseguiu se despedir do filho João Miguel, de 10 anos, assassinado em 2024 no Distrito Federal. O último adeus foi dado nesta sexta-feira (6), no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Na época do crime, nem o pai nem a mãe da criança puderam participar do velório. João Francisco estava preso por acusação de tentativa de homicídio contra o cunhado, que depois foi desclassificada para lesão corporal. A mãe, Daniela Soares, segue investigada por suposta ligação com o PCC. João Miguel foi morto por adolescentes e jovens após suposta retaliação por furtos, segundo a Polícia Civil.

Relembre o caso João Miguel

João Miguel desapareceu em 30 de agosto de 2024, no Setor de Chácaras Lúcio Costa, no Guará, após sair de casa para comprar um salgadinho. O corpo foi encontrado em 13 de setembro, em uma vala, envolto em um lençol, com as mãos amarradas e sinais de asfixia.