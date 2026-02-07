A Polícia Civil de Santa Catarina pediu à Justiça a apreensão do passaporte de um adolescente suspeito de agredir o cão comunitário Orelha, morto no início de janeiro em Florianópolis. A medida tem como objetivo impedir que o jovem deixe o país, informou o G1.

Segundo a investigação, o adolescente retornou ao Brasil em 29 de janeiro, após uma viagem aos Estados Unidos. A Polícia Federal foi comunicada sobre o pedido. Laudos periciais indicam que o animal sofreu uma pancada forte na cabeça, possivelmente provocada por chute ou objeto rígido.

O jovem foi representado por ato infracional análogo a maus-tratos, e a Polícia Civil solicitou a internação provisória. O Ministério Público informou que pediu novas diligências para aprofundar as investigações. A defesa afirma haver fragilidade nos indícios.