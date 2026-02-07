Mensagens extraídas de um celular funcional da Polícia Civil de Sorriso (MT) levantaram suspeitas de abusos contra detentas e de outras práticas ilegais envolvendo policiais da unidade. O material, com textos e áudios, circulou em dezembro em um grupo institucional de WhatsApp ao qual o G1 teve acesso.

As conversas constam no grupo “DHPP/Assuntos Oficiais”, referência à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um print de 6 de novembro mostra comentários que sugerem violência sexual contra uma detenta, com reação de surpresa de outro integrante.

A Polícia Civil afirma que o aparelho foi furtado em outubro e sustenta que mensagens foram apagadas ou editadas. No entanto, análise técnica do G1 com a ferramenta Foto Forensics apontou que não há indícios de adulteração nas capturas de tela.