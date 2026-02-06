Um jovem de 19 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio na zona rural de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, quando as armas usadas pelos atiradores falharam repetidas vezes. O ataque foi cometido na tarde de quarta-feira (4) e registrado por câmeras de segurança.
Clique e assista
As imagens mostram a vítima correndo ao ver dois homens armados se aproximando. O jovem foi atingido nas costas e caiu, mas os suspeitos não conseguiram efetuar novos disparos continuamente porque as armas falharam. Um deles fugiu após tentativas frustradas; o outro disparou mais duas vezes antes de deixar o local.
A vítima, identificada apenas como Guilherme, teve ferimentos graves e foi socorrida para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde não foi divulgado.
Na noite do mesmo dia, a Polícia Militar do Ceará prendeu três suspeitos em São Benedito: um homem de 20 anos, um adolescente de 16 e uma mulher de 30 anos. Com o grupo, foram apreendidos dois revólveres, pistola, munições e drogas. Segundo a PM, os envolvidos têm antecedentes e ligação com grupo criminoso que atua na região.
Os adultos foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. O adolescente responderá por atos infracionais equivalentes. Todos permanecem à disposição da Justiça.
*Com informações do CNN Brasil