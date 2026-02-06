Um jovem de 19 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio na zona rural de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, no Ceará, quando as armas usadas pelos atiradores falharam repetidas vezes. O ataque foi cometido na tarde de quarta-feira (4) e registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a vítima correndo ao ver dois homens armados se aproximando. O jovem foi atingido nas costas e caiu, mas os suspeitos não conseguiram efetuar novos disparos continuamente porque as armas falharam. Um deles fugiu após tentativas frustradas; o outro disparou mais duas vezes antes de deixar o local.

A vítima, identificada apenas como Guilherme, teve ferimentos graves e foi socorrida para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde não foi divulgado.