A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (6) o laudo médico sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília. Segundo a corporação, o quadro clínico exige cuidados contínuos, mas não justifica transferência para prisão domiciliar nem internação hospitalar.

O relatório aponta que há sinais e sintomas neurológicos que elevam o risco de novas quedas, recomendando investigação diagnóstica. Como medidas provisórias, a PF sugeriu adaptações no alojamento, como instalação de grades de apoio e dispositivos de emergência, além de acompanhamento contínuo nas áreas comuns. Também foram indicados avaliação nutricional, prática regular de atividades físicas conforme tolerância clínica e tratamento fisioterápico focado em força muscular e equilíbrio.