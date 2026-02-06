A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (6) o laudo médico sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília. Segundo a corporação, o quadro clínico exige cuidados contínuos, mas não justifica transferência para prisão domiciliar nem internação hospitalar.
O relatório aponta que há sinais e sintomas neurológicos que elevam o risco de novas quedas, recomendando investigação diagnóstica. Como medidas provisórias, a PF sugeriu adaptações no alojamento, como instalação de grades de apoio e dispositivos de emergência, além de acompanhamento contínuo nas áreas comuns. Também foram indicados avaliação nutricional, prática regular de atividades físicas conforme tolerância clínica e tratamento fisioterápico focado em força muscular e equilíbrio.
A perícia foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da defesa, que pleiteia prisão domiciliar por razões humanitárias. O laudo servirá de base para a decisão do ministro.
De acordo com o documento, Bolsonaro relatou melhora nas condições de custódia na Papudinha em relação ao local anterior, citando mais espaço para circulação e ambiente satisfatório, apesar das obras na unidade. A PF informou que o ex-presidente não apresentou outras queixas relevantes.
*Com informações do Metrópoles