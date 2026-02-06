O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Sidney Oliveira, dono da rede Ultrafarma, e outras seis pessoas por envolvimento em esquema de corrupção dentro da Secretaria da Fazenda do estado (Sefaz-SP). A acusação aponta pagamento de propina a auditores fiscais para acelerar e inflar a liberação de créditos tributários de ICMS-ST.

Segundo a denúncia, dois auditores usaram o cargo público para favorecer empresas na obtenção de créditos muito acima do devido, em troca de vantagens financeiras. A Ultrafarma, representada por Sidney Oliveira e pelo diretor fiscal Rogério Barbosa Caraça, é acusada de oferecer e pagar propina para ampliar e agilizar o ressarcimento desses créditos, além de viabilizar a revenda.

O MP afirma que os pagamentos foram feitos reiteradamente entre 2021 e 2025, com participação de funcionários e intermediários ligados à empresa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos antes da denúncia, resultando na coleta de novas provas.