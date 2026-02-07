Durante muito tempo, a prova digital foi tratada como algo simples: bastava juntar um print de tela, um e-mail ou uma conversa de aplicativo aos autos para tentar comprovar um fato. Com a crescente digitalização das relações e dos conflitos, esse entendimento, porém, foi sensibilizado. Em 2026, já é evidente que o conteúdo da prova, isoladamente, é frágil quando a discussão é a confiabilidade do caminho percorrido por esse dado até chegar ao processo.

A cadeia de custódia surge exatamente nesse contexto. Trata-se do conjunto de procedimentos que garantem que a prova digital seja íntegra, autêntica e rastreável desde o momento de sua coleta até sua análise pelo Judiciário. Em outras palavras, é o que permite afirmar que aquele arquivo, mensagem ou registro não foi alterado, manipulado ou descontextualizado.

O risco das provas digitais sem controle