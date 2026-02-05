Duas semanas após a Polícia Civil de São Paulo iniciar a investigação de uma denúncia de furto à residência de Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen, encontrado morto no dia 9 de janeiro, uma prima dela e namorada da vítima registrou um boletim de ocorrência acusando-a de tomar posse indevidamente de vários bens.

De acordo com o documento, a acusação se baseia no inventário que foi aberto na Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro, no qual "Suzane admitiu expressamente ter subtraído e estar na posse dos bens do espólio (carro e demais bens), sem qualquer autorização judicial para tanto".

No documento, Suzane afirmou ainda ter soldado o portão da casa para proteger os bens que, acredita, podem ser seus.