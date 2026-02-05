Uma universitária de 27 anos foi morta dentro da casa em que morava com o namorado, em Fortaleza (CE), na noite de terça-feira (3). O crime foi descoberto quando o motociclista de aplicativo, acionado pela vítima, encontrou sinais de violência no local e acionou a polícia.
De acordo com familiares, o relacionamento era marcado por conflitos e ciúmes. Antes do crime, a vítima tentou sair de casa para participar de um compromisso com a família, mas foi impedida pelo companheiro. Ela pediu ajuda e cogitou chamar a polícia.
Após o homicídio, o suspeito fugiu, mas foi localizado no interior do Ceará. A Polícia Civil informou que ele pretendia deixar o estado. O homem foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Ele já possuía antecedentes criminais por diferentes delitos.
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
*Com informações do g1