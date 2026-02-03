Uma ação da Polícia Militar de São Paulo no domingo (1º) durante os blocos de pré-Carnaval culminou na prisão de 12 suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos, furtos e golpes contra foliões na região da Barra Funda, na zona oeste da capital.

Para surpreender os criminosos, policiais atuaram à paisana e se infiltraram no bloco usando fantasias de Power Rangers, detendo o grupo em flagrante. Segundo a PM, os suspeitos se passavam por ambulantes para furtar celulares e aplicar o golpe da troca de cartões, utilizando máquinas para clonar dados bancários e senhas das vítimas.

Durante a abordagem, um dos detidos tentou subornar os agentes com a oferta de R$ 3 mil para evitar a prisão e foi autuado também por corrupção ativa. O restante da quadrilha foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.