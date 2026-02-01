Ingredientes
- ½ cabotiá
- 3 colheres (sopa) de mel
- 3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Sal a gosto
- Pimenta rosa a gosto
Cabotiá, cabotiã ou cabocha, dependendo da região onde é produzida ou consumida, é uma abóbora bastante versátil e combina com muitos sabores. Vai bem tanto em pratos salgados como sopas, cremes e caldos, como em versões doces a serem apreciadas para fechar uma refeição. Ou seja, pode ser prato principal, sobremesa e ainda acompanhamento de carnes como a suína e a seca. Faz par perfeito com queijos de sabores fortes como o gorgonzola.
Na culinária nipônica está muito presente mas poucos sabem de sua estreita relação com a cultura portuguesa, pois foram navegadores lusitanos que a levaram no século XVI do Camboja ao Japão onde se adaptou bem. O verbete ‘kabocha’ teria o significado de ‘abóbora do Camboja’. Muito mais tarde, no começo do século XX, a variedade de casca verde-escura e polpa adocicada foi trazida ao nosso país por imigrantes orientais e o termo foi adaptado para ‘cabotiá’ ou ‘cabotiã’. O vegetal tornou-se popularmente conhecido como ‘abóbora japonesa’, um híbrido que resultou do cruzamento da original com a moranga. É a mais enxuta das abóboras.
Nutricionistas destacam seu valor na dieta, chamando a atenção para componentes como potássio, ferro, cálcio, zinco, magnésio e também vitaminas A, C e E, além do Complexo B. Ajuda no fortalecimento de dentes e ossos, melhora a pele e contribui também com o sistema nervoso. Auxilia ainda na saúde dos olhos, evita a anemia e ajuda no combate a infecções. Diferente das outras abóboras, possui mais carboidratos. Mesmo assim seu teor calórico é bem baixo, sendo ótima aliada em dietas de emagrecimento.
Fatias assadas são práticas de preparar, oferecem sempre um visual atraente e seu sabor concentrado as diferencia daquelas simplesmente cozidas. Veja que fácil. Lave bem a abóbora porque ela não será descascada. Retire as sementes, que poderão ir depois ao forno e serem servidas como aperitivo. Corte a cabotiá em gomos e os enxugue. Faça um molho misturando mel, balsâmico, azeite e sal. Besunte as fatias com este molho e as disponha num refratário. Polvilhe a superfície com pimenta rosa. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por 25 minutos. Sirva quente ou fria.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras