Ingredientes

½ cabotiá

3 colheres (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de azeite

Sal a gosto

Pimenta rosa a gosto

Cabotiá, cabotiã ou cabocha, dependendo da região onde é produzida ou consumida, é uma abóbora bastante versátil e combina com muitos sabores. Vai bem tanto em pratos salgados como sopas, cremes e caldos, como em versões doces a serem apreciadas para fechar uma refeição. Ou seja, pode ser prato principal, sobremesa e ainda acompanhamento de carnes como a suína e a seca. Faz par perfeito com queijos de sabores fortes como o gorgonzola.

Na culinária nipônica está muito presente mas poucos sabem de sua estreita relação com a cultura portuguesa, pois foram navegadores lusitanos que a levaram no século XVI do Camboja ao Japão onde se adaptou bem. O verbete ‘kabocha’ teria o significado de ‘abóbora do Camboja’. Muito mais tarde, no começo do século XX, a variedade de casca verde-escura e polpa adocicada foi trazida ao nosso país por imigrantes orientais e o termo foi adaptado para ‘cabotiá’ ou ‘cabotiã’. O vegetal tornou-se popularmente conhecido como ‘abóbora japonesa’, um híbrido que resultou do cruzamento da original com a moranga. É a mais enxuta das abóboras.