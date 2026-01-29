A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca confirmou sua saída do SBT, nessa quarta-feira, 28, encerrando um ciclo à frente do programa Sabadou. A decisão, anunciada oficialmente, surpreendeu os fãs e o mercado televisivo, marcando um novo capítulo na carreira da empresária. Virginia optou por não renovar seu contrato com a emissora, buscando focar em novos projetos profissionais e pessoais.

A apresentadora, que é um dos nomes mais influentes do cenário digital brasileiro, vinha construindo uma trajetória sólida na televisão, mas a não renovação do vínculo indica uma reavaliação de suas prioridades e ambições. Essa mudança gera muitas especulações sobre os próximos passos de Virginia, que tem uma forte presença nas redes sociais e em diversas frentes de negócio.

Rumores sobre uma possível mudança para a Europa, para morar com o jogador Vini Jr., também têm circulado intensamente nas redes sociais e na mídia especializada em celebridades. Embora não haja confirmação oficial sobre a mudança de país ou a natureza do relacionamento, a saída do SBT alimenta essas especulações, sugerindo que a influenciadora pode estar abrindo espaço para novas experiências pessoais e profissionais em âmbito internacional.