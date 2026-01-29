A Academia de Gravação divulgou a aguardada lista de artistas que subirão ao palco do Grammy 2026, prometendo uma das cerimônias mais memoráveis dos últimos anos. O evento, marcado para este domingo, 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena em Los Angeles, contará com um elenco de peso, misturando nomes consagrados, novas apostas do pop e todos os indicados na categoria de Artista Revelação.

Entre os momentos mais esperados está o retorno de Justin Bieber ao palco do Grammy após um hiato de quatro anos, impulsionado pelo lançamento de seus álbuns recentes, Swag e Swag II. A estrela Lady Gaga, indicada em sete categorias principais, incluindo Álbum, Música e Gravação do Ano, também fará uma nova e impactante performance, que promete surpreender o público.

Além dos veteranos, o Grammy 2026 dará destaque aos talentos emergentes. Sabrina Carpenter fará sua segunda apresentação consecutiva, após ser premiada em 2025. Nomes como Addison Rae, Olivia Dean, Sombr, Leon Thomas, Lola Young, Alex Warren e o grupo Katseye se unirão em um medley especial, representando todos os indicados a Artista Revelação. A banda indie The Marías, também indicada na categoria de novos artistas, terá seu momento no palco.