Um planeta candidato a abrigar vida humana foi identificado por cientistas a partir de dados do telescópio espacial Kepler. Batizado de HD 137010 b, o mundo rochoso tem tamanho um pouco maior que o da Terra, orbita uma estrela semelhante ao Sol e pode estar situado na zona habitável — região onde a água líquida pode existir, condição considerada essencial para a vida como conhecemos.

Localizado a 146 anos-luz, o planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em um período próximo a um ano terrestre. Apesar de receber menos de um terço da energia que a Terra recebe do Sol, modelos científicos indicam que, se tiver uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono, o HD 137010 b pode manter temperaturas compatíveis com água líquida em sua superfície.

Os pesquisadores estimam que o planeta tenha até 40% de chance de estar dentro da chamada zona habitável “conservadora” e 51% na zona “otimista”, que considera condições mais amplas para o surgimento de vida. Ainda assim, há também a possibilidade de que esteja além desse limite.