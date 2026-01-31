Durante muito tempo, ferramentas de inteligência artificial foram apresentadas como soluções neutras, quase experimentais, impulsionadas pelo discurso da inovação a qualquer custo. Em 2026, esse discurso começa a ruir. Um exemplo recente é o Grok, ferramenta de inteligência artificial integrada à plataforma X (antigo Twitter), desenvolvida para gerar textos e imagens a partir de comandos dos usuários, utilizando grandes volumes de dados disponíveis no ambiente digital. O problema surge quando essa tecnologia passa a operar sem limites claros.

Medidas repressivas

O Grok, por exemplo, ficou conhecido por gerar imagens sexualizadas a partir de dados de pessoas reais, incluindo mulheres, crianças e adolescentes, muitas vezes sem qualquer ciência ou consentimento dos titulares. Isso levou o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) a protocolar um pedido junto à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para a suspensão do funcionamento da plataforma no país.