O cantor e compositor Nilton Cesar, um dos grandes nomes da música romântica nos anos 1970, morreu hoje, aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família do artista por meio das redes sociais.

Segundo Eli Corrêa, da Rádio Capital e amigo do artista, Nilton estava internado desde a semana passada na capital paulista. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

O velório será realizado nesta quarta-feira (28), das 17h30 às 19h30, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Após a cerimônia, o corpo será cremado no Crematório Vila Alpina.