A modelo Gisele Bündchen celebrou o primeiro aniversário do filho caçula, River, com uma série de registros inéditos publicados nas redes sociais nesta quarta-feira (28). Discreta, a top compartilhou momentos íntimos do dia a dia ao lado do pequeno, sem revelar o rosto da criança, mantendo a postura de preservar a privacidade do bebê desde o nascimento.
Leia mais: Gisele Bündchen e Joaquim Valente se casam em cerimônia secreta
Nas imagens, Gisele aparece amamentando, caminhando pela praia e reunida em família, ao lado dos irmãos mais velhos de River e do pai do menino, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Na legenda, a modelo se emocionou ao falar sobre a chegada do caçula e agradeceu pelo primeiro ano de vida do filho.
Além de River, Gisele é mãe de Vivian, de 13 anos, e Benjamin, de 16, frutos do casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem manteve uma relação por 13 anos.