A modelo Gisele Bündchen celebrou o primeiro aniversário do filho caçula, River, com uma série de registros inéditos publicados nas redes sociais nesta quarta-feira (28). Discreta, a top compartilhou momentos íntimos do dia a dia ao lado do pequeno, sem revelar o rosto da criança, mantendo a postura de preservar a privacidade do bebê desde o nascimento.

Nas imagens, Gisele aparece amamentando, caminhando pela praia e reunida em família, ao lado dos irmãos mais velhos de River e do pai do menino, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Na legenda, a modelo se emocionou ao falar sobre a chegada do caçula e agradeceu pelo primeiro ano de vida do filho.