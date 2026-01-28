28 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CINEMA BRASILEIRO

O Agente Secreto concorre ao César 2026, o 'Oscar francês'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Vitrine Filmes/Youtube
Além do César, o cinema brasileiro também apareceu no BAFTA 2026.
Além do César, o cinema brasileiro também apareceu no BAFTA 2026.

O filme “O Agente Secreto” foi indicado ao César 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional nesta quarta-feira (28). A produção brasileira disputa o prêmio com “Sirat” (Espanha), “Black Dog” (China), “Uma Batalha Após a Outra” (Estados Unidos) e “Valor Sentimental” (Noruega).

Leia mais: Com 2 filmes, Brasil recebe 4 indicações ao Bafta

Considerado o “Oscar francês”, o César será entregue no dia 26 de fevereiro, em Paris. A edição deste ano tem “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater, como líder de indicações, com dez nomeações, incluindo melhor filme.

Além do César, o cinema brasileiro também apareceu no BAFTA 2026. “O Agente Secreto” recebeu duas indicações: melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. O documentário “Apocalipse nos Trópicos” concorre a melhor documentário, e Adolpho Veloso, por “Sonhos de Trem”, foi indicado a melhor fotografia.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários