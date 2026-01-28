O filme “O Agente Secreto” foi indicado ao César 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional nesta quarta-feira (28). A produção brasileira disputa o prêmio com “Sirat” (Espanha), “Black Dog” (China), “Uma Batalha Após a Outra” (Estados Unidos) e “Valor Sentimental” (Noruega).

Considerado o “Oscar francês”, o César será entregue no dia 26 de fevereiro, em Paris. A edição deste ano tem “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater, como líder de indicações, com dez nomeações, incluindo melhor filme.