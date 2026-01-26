Milton Cunha não forma dupla com Mariana Gross nas tradicionais visitas do RJ1 aos barracões das escolas de samba no pré-Carnaval carioca.

Emissora anunciou que o jornalista Alexandre Henderson passa a ocupa o espaço que era do carnavalesco nas entradas ao vivo do telejornal local, a partir desta segunda-feira (26), às 11h45. Milton Cunha também não apresentou o quadro "Enredo e Samba" como no ano passado. Esse quadro é gravado previamente nas quadras de samba e serve para explicar o conceito que elas levarão à Sapucaí.

Saída de Milton da apresentação de quadros do jornalismo da Globo acontece após ele aparecer em propaganda do governo federal veiculada para o Rio de Janeiro. Em uma das peças publicitárias, Milton exalta o aumento de cirurgias do SUS no estado. Ações comerciais são vetadas para quem faz parte da área de jornalismo do canal.