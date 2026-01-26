Um motociclista sobreviveu após ser arrastado por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite deste domingo (25).

Leia mais: Idoso é arrastado por enxurrada para debaixo de carro e morre

Vítima passava de moto pela rua do Araújo quando foi arrastada para dentro de um córrego. Testemunhas chamaram o Corpo de Bombeiros, que não encontrou o homem.