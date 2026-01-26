Um jato executivo com oito pessoas a bordo caiu na noite de domingo (data local) durante a tentativa de decolagem no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu pouco antes das 20h (horário local), em meio à forte tempestade de neve que atingia a região.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave, um Bombardier Challenger 600, caiu ainda na pista. Autoridades informaram que o avião pegou fogo após o impacto. O aeroporto foi fechado para todas as operações enquanto equipes de emergência atuavam no local. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as causas do acidente nem sobre o estado das vítimas.