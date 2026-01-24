Pedro, agora ex-participante do BBB 26, teria omitido um diagnóstico psiquiátrico durante o processo seletivo do reality show, segundo informações obtidas pelo colunista Leo Dias junto à defesa do rapaz. O histórico de tratamento de saúde mental remonta a 2017 e não foi informado à produção do programa, o que agora pode motivar medidas judiciais contra a emissora.

Após deixar o confinamento, Pedro foi internado numa clínica no Paraná devido a um surto psicótico. De acordo com o programa Melhor da Tarde, a internação foi na última quarta-feira (21), com necessidade de ser contido durante o transporte de ambulância da casa dos pais até o Hospital São Julián.