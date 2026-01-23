Ivete Sangalo vai se apresentar, pela primeira vez, no Carnaval de rua de São Paulo. O bloco da cantora vai desfilar no parque Ibirapuera em 7 de fevereiro, no sábado de pré-Carnaval.

A programação inclui participações especiais no trio elétrico, segundo a 99, que promove a apresentação. Ivete também canta no Rio de Janeiro, diz a empresa, e no Bloco da Coruja, em Salvador, outro show patrocinado pela marca.

Além da estreia de Ivete Sangalo no Carnaval paulistano, os interessados na folia agora podem consultar a programação oficial da festa no site oficial da prefeitura para o evento.