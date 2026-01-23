Ivete Sangalo vai se apresentar pela 1ª vez no Carnaval de SP
| Tempo de leitura: 1 min
Ivete Sangalo vai se apresentar, pela primeira vez, no Carnaval de rua de São Paulo. O bloco da cantora vai desfilar no parque Ibirapuera em 7 de fevereiro, no sábado de pré-Carnaval.
A programação inclui participações especiais no trio elétrico, segundo a 99, que promove a apresentação. Ivete também canta no Rio de Janeiro, diz a empresa, e no Bloco da Coruja, em Salvador, outro show patrocinado pela marca.
Além da estreia de Ivete Sangalo no Carnaval paulistano, os interessados na folia agora podem consultar a programação oficial da festa no site oficial da prefeitura para o evento.
A prefeitura disse nesta sexta-feira (23) que a "programação prévia segue em constante atualização, com ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas". "Ressaltamos que desde dezembro já foram publicadas as listas parciais dos blocos, e a versão final será consolidada", acrescentou.