23 de janeiro de 2026
FOLIA

Ivete Sangalo vai se apresentar pela 1ª vez no Carnaval de SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Fred Casagrande/Divulgação/Prefeitura de Praia Grande
Ivete Sangalo vai se apresentar, pela primeira vez, no Carnaval de rua de São Paulo. O bloco da cantora vai desfilar no parque Ibirapuera em 7 de fevereiro, no sábado de pré-Carnaval.

A programação inclui participações especiais no trio elétrico, segundo a 99, que promove a apresentação. Ivete também canta no Rio de Janeiro, diz a empresa, e no Bloco da Coruja, em Salvador, outro show patrocinado pela marca.

Além da estreia de Ivete Sangalo no Carnaval paulistano, os interessados na folia agora podem consultar a programação oficial da festa no site oficial da prefeitura para o evento.

A prefeitura disse nesta sexta-feira (23) que a "programação prévia segue em constante atualização, com ajustes, alterações de itinerário ou cancelamentos, que são incorporados à plataforma à medida que as informações são validadas". "Ressaltamos que desde dezembro já foram publicadas as listas parciais dos blocos, e a versão final será consolidada", acrescentou.

